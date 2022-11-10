Süper Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin sahasında Giresunspor'u ağırlayacağı maçı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında Bahattin Şimşek, Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin sahasında Giresunspor'u ağırlayacağı maçı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında Bahattin Şimşek, Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçında ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
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