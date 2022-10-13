Süper Lig'de 10. hafta öncesi şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 10. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.
Sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 3,15'ten 3.00'e çekildi ve sarı-lacivertliler, yine bir numaralı favori olarak devam etti.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray'ın 3,60 olan oranı değişti. Sarı-kırmızılıların yeni oranı 3,50 olarak duyuruldu.
Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan Beşiktaş'ın 4,75'lik oranı, 4,25 olarak güncellendi.
Sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un 4,50 olan oranı, 5,00'e çekildi.
Bu arda Başakşehir'in oranı 8,00 olarak duyuruldu. Konyaspor'a 20,00 ve Adana Demirspor'a se 25,00 oran verildi.
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Sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 3,15'ten 3.00'e çekildi ve sarı-lacivertliler, yine bir numaralı favori olarak devam etti.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray'ın 3,60 olan oranı değişti. Sarı-kırmızılıların yeni oranı 3,50 olarak duyuruldu.
Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan Beşiktaş'ın 4,75'lik oranı, 4,25 olarak güncellendi.
Sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un 4,50 olan oranı, 5,00'e çekildi.
Bu arda Başakşehir'in oranı 8,00 olarak duyuruldu. Konyaspor'a 20,00 ve Adana Demirspor'a se 25,00 oran verildi.
TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDA'DA OYNA!
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