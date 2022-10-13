Süper Lig'de 10. hafta öncesi şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 10. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.Sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden3,15'ten'e çekildi ve sarı-lacivertliler, yine bir numaralı favori olarak devam etti.Geçtiğimiz haftayı bay geçen3,60 olan oranı değişti. Sarı-kırmızılılarınolarak duyuruldu.Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan4,75'lik oranı,olarak güncellendi.Sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan4,50 olan oranı,'e çekildi.Bu arda Başakşehir'in oranı 8,00 olarak duyuruldu. Konyaspor'a 20,00 ve Adana Demirspor'a se 25,00 oran verildi.