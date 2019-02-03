Süper Lig 20. Hafta puan durumu!

Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakması ve Başakşehir'in de Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından ligde oluşan yeni sıralama. İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 1-1 Kaysersipor
Kasımpaşa Sivasspor
Trabzonspor 1-0 Ankaragücü
Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 0-3 Başakşehir
20. HAFTANIN OYNANACAK MAÇLARI
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş
4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
SİZCE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE SEZON SONU PUAN DURUMU NASIL OLUR?
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21. HAFTA FİKSTÜRÜ
8 Şubat Cuma 20.30
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
16.00 Başakşehir - BB Erzurumspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Bursaspor
10 Şubat Pazar
13.30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Akhisarspor
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SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 1-1 Kaysersipor
Kasımpaşa Sivasspor
Trabzonspor 1-0 Ankaragücü
Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 0-3 Başakşehir
20. HAFTANIN OYNANACAK MAÇLARI
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş
4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
SİZCE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE SEZON SONU PUAN DURUMU NASIL OLUR?
BURAYA TIKLAYIN, SİZ DE TAHMİNLERİNİZİ YAPIP KAYDEDİN PAYLAŞALIM!
21. HAFTA FİKSTÜRÜ
8 Şubat Cuma 20.30
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
16.00 Başakşehir - BB Erzurumspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Bursaspor
10 Şubat Pazar
13.30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Akhisarspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın