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Süper Lig 20. Hafta puan durumu!

Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakması ve Başakşehir'in de Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından ligde oluşan yeni sıralama.

Süper Lig 20. Hafta puan durumu!
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03 Şubat 2019 18:08
Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakması ve Başakşehir'in de Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından ligde oluşan yeni sıralama. İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 1-1 Kaysersipor
Kasımpaşa Sivasspor
Trabzonspor 1-0 Ankaragücü
Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 0-3 Başakşehir

20. HAFTANIN OYNANACAK MAÇLARI

Antalyaspor 19:00 Beşiktaş

4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU




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21. HAFTA FİKSTÜRÜ

8 Şubat Cuma 20.30

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe

9 Şubat Cumartesi

16.00 Başakşehir - BB Erzurumspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Bursaspor

10 Şubat Pazar

13.30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor

11 Şubat Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Akhisarspor

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