Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren maçta 4-0 kazanan bordo-mavililer oldu. Bu maçta Trabzonspor'un ilk iki golü Danimarkalı forveti Andreas Cornelius'tan geldi. Cornelius bu maçta fark oluşturdu.



CORNELIUS 2 GOLLE ÖNE ÇIKTI



Danimarkalı golcü, 37. dakikada Edin Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde, altı pas önünde yaptığı vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Cornelius, 51. dakikada yine Visca'nın sağ kanattan altı pas içine yaptığı ortada bu kez kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken topu ağlara yolladı.



MAÇIN ADAMI CORNELIUS OLDU



Turkcell Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu, bordo-mavili takımın ilk iki golünü atan Andreas Cornelius seçildi.



Cornelius'a plaketini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu verdi. Aksu, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de futbolseverler, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP üzerinden Turkcell Süper Kupa'da 'Maçın Oyuncusu'nu oyları ile seçtiler. Türkiye'nin Turkcell'i olarak futbol bizim için her zaman özel bir yere sahip oldu. TFF ile 20 yıldır omuz omuza sürdürdüğümüz iş birliğini, adımızı verdiğimiz Türk futbolunun en anlamlı kupalarından biri ile taçlandırmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Turkcell olarak Türk futboluna değer katacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu özel kupa maçında sergiledikleri mücadele için iki güzide kulübümüzü de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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