Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı

Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması öncesi iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay ile takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Hakan Arslan, ortak basın toplantısı düzenledi.



İlk olarak konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, "2020'de burada Süper Kupa'yı kazandık. Abdullah Avcı'nın ilk geldiği sezon, Başakşehir'le oynadığımız maçtı. Hak ederek kazanmıştı. O anda farklıydı duygular. Geçen sene de Süper Lig'i kazandık. Burada Süper Kupa oynayacağız, heyecanlıyız." dedi.



Başarılı file bekçisi, açıklamalarını, "Hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Aramızda yeni isimler katıldı, onların uyum süreçlerini hızlandırmaya çalıştık. Geçen sezon harika geçti ama geride kaldı. Önümüzde yeni hedefler var, en yakın hedef Süper Kupa. Kazanmak istiyoruz, inşallah öyle olur." sözleriyle noktaladı.



Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, "2 ay önce Türkiye Kupası Finali'ni bu stadyumda oynadık ve sezonu kupayla tamamladık. Başlangıç olarak da Süper Kupa ile yapmak istiyoruz. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Ama biz de kendimizi biliyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım yine bir ilke imza atarız." sözlerini kullandı.



Son dönemde yakaladıkları başarıyı teknik direktör Rıza Çalımbay'a bağlayan tecrübeli futbolcu, "3 yıldır üst üst Avrupa Kupaları'na gidiyoruz, ligde de iyi gidişatımız var. Türkiye Kupası ile bunu taçlandırdık. Çeşitli faktörler var ama en önemli etken Rıza Çalımbay. O geldiğinden bu yana üzerine koyarak devam ettik. İyi bir yönetim var, sağlıklı koşulları sunuyorlar bize. Diğer etken de yerli oyuncuların fazlalığı. Sahip çıkan, karakterli oyuncular var. Yabancı arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yıllardan beri futbol oynayan yerli isimlerin sahip çıkması buna etkendir." diye konuştu.



Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Kupanın olduğu her yerde heyecan ve enerji vardır. Geçen sene ligi biz, kupayı Sivasspor aldı. Başlayacak yeni sezon öncesi, yeni bir hikaye yazabilmek ve yüksek enerji ile başlayabilmek için Trabzonspor adına önemli. Sivasspor adına da önemlidir. Bizi için değerli bir müsabaka. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Planlarımızı yaptık" değerlendirmesini yaptı.





Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi Danimarkalı taç antrenörü Thomas Grönnemark ile çalışmaya başlamalarına ilişkin bir soruya, "2010'dan itibaren taçın savunmada ve hücumda çok önemli olduğunu röportajlarda da söyledim. Araştırmalarımı yaptım. Danimarkalı Thomas hoca ile çalışıyoruz. Zaman zaman Liverpool'a da gidiyor. Analizde ve pratikte uygulamalarını yaptık. Duran toplarla alakalı da birimi ayıracağız. Çok faydalı geçti. Uygulamalara başladık. Umarım maçta bunun sonucunu alırız." cevabını verdi.



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı; "Mükemmel bir şekilde geçmesini istiyoruz. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz, inşallah bu sene de Avrupa kapısını tekrar açarız. Bu kupaları oynamak hakikaten önemli. Hele bir şeyi elde edip, böyle kupaları oynamak, oyuncular, camia, yönetim açısından mükemmel bir şey taşıyor. Takımımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bunun için kamplar yaptık, hazırlandık. İyi bir şekilde oynamamız gerekiyor. Çok taraftarın geleceğine inanıyorum, onlara da güzel, zevki dakikalar yaşatmak istiyoruz"



Transfer konusuna da değinen Çalımbay, "Çalışma açısından sıkıntı yaşamadık. 9 oyuncu gitti, 3 oyuncu geldi. Alternatifsiz kaldık. Transfer açısından sıkıntımız var. Transfer yapmamız gerekiyor mutlaka. Biz hem Avrupa hem de ligde oynayacağız. İyi bir kadro kurmazsak, ligde ve Avrupa'da sıkıntı yaşarız. Yönetim de uğraşıyor. Giden arkadaşlarımızın yerine oyuncu alırsak, daha iyi olur." ifadelerini kullandı.





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