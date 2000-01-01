Suns GM'i Jones: "2020 Draftı'nda PG, şutör ve savunmacı bakacağız"

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, ekibin 2020 NBA Draftı'nda oyun kurucu, şutör ve savunmacı oyunculara bakacağını söyledi.



Jones, hangi pozisyonda oynadıklarından bağımsız olarak, oyun kurabilecek, savunmada rekabet edebilecek ve toplu ve topsuz alanda oynayabilecek oyunculara öncelik vermeyi umduğunu belirtti. Ayrıca Suns'ın kadroya daha fazla şutör eklemeyi umduğunu da açıkladı.



Jones, 2019-20 sezonu devam ederse, oyuncuların forma geri girmek için bol zamana ihtiyaç duyacağına inananlar arasında.



Jones, oyuncuları tekrar oynamaya hazır hale getirmenin muhtemelen "birkaç hafta, belki beş, altı, yedi hafta" alacağını söyledi:



"Bilmiyoruz, ancak bence yapabileceğimiz en önemli şey, sadece lig olarak oldukları noktayı değerlendirmek için, adamlarımızı en az iki hafta antrenmana geri getirmek. Tam hıza adapte olmanın ne kadar zaman alacağını tahmin etmek biraz zor, çünkü hiç kimse daha önce bunu yaşamadı."



SUNS'IN HAMLELERİ KÖTÜ SONUÇ VERMEDİ



Jones, T.J. Warren'ı 2019 NBA Draftı'ndan önce nakit para için takas etmişti ve daha sonra kolejden Cameron Johnson ve Ty Jerome'u seçmişti. Suns ayrıca Ricky Rubio'ya verdikleri sözleşme için de eleştiri almıştı.



Bununla birlikte, Kelly Oubre ile yeniden anlaşma kararı sonuç verdi ve Johnson çaylak sezonunda güvenilir bir alan açıcı ve iyi bir bench skoreri oldu. Daha da önemlisi, Suns bir önceki sezondan kazandıkları galibiyet sayısını geçmeyi başardı ve Booker ile Ayton gibi gençler, takımın yüzü olma rollerine daha çok oturmaya başladılar.



Jones, Suns'ın gelecek yıl playoffları kovalayacağı sezon için, bu yaz ek yetenekler bulmayı umuyor.



