Süleyman Hurma'nın büyük acısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü, Başkan Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Başkanımız Süleyman Hurma'nın kıymetli annesi Şükriye Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.



Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.



BHurma'nın 5 gün önce kıymetli babası Ziya Hurma da hayatını kaybetmişti.



TFF'DEN TAZİYE MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şükriye Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz." denildi.





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