Stuttgart, 3 puanı tek golle aldı!

Bundesliga'nın 2.haftasında Stuttgart evinde Mönchengladbach'ı ağırladı.
MHP Arena'da oynanan mücadele Stuttgart'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stuttgart'a galibiyeti getiren gol, 79.dakikada Chema Andres'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Stuttgart, 2.hafta sonunda puanını 3'e yükseltti. Mönchengladbach ise 1 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 3.haftasında Stuttgart, deplasmanda Freiburg ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.
