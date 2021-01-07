Steven Caulker: "Daha iyi olan taraf bizdik"

Alanyaspor'da Steven Caulker, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Steven Caulker: 'Daha iyi olan taraf bizdik'
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07 Ocak 2021 21:21
Alanyaspor'da Steven Caulker, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Daha iyi oynadıklarını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hayal kırıklığı içindeyiz, iyi olan bizdik. Top bizdeydi, topla oynama yüzdesi bizdeydi. Artık rakipler bize karşı kapanarak oynuyor. Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz." dedi.

Transferde adının farklı kulüplerle anılması sorulan Caulker, "İyi performans için mutluyum, hedefim takımı üst sıralara taşımak. Takım arkadaşlarımla bunun mücadelesini veriyoruz. Umarım sezon sonunda ligi iyi pozisyonda bitiririz" ifadelerini kullandı.



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