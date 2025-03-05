Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Galatasaray, FCSB-Lyon maçında ev sahibi ekibin kalecisi Stefan Tarnovanu'yu izleyecek. Tarnovanu, maç öncesi katıldığı basın toplantısında yaz aylarına kadar kulübü FCSB'ye odaklandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!
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05 Mart 2025 20:38
FCSB kalecisi Stefan Tarnovanu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tarnovanu, Galatasaray ve Napoli'nin yetkililerin kendisini bu maçta takip edeceği yönünde haberlerin çıkmasının hatırlatılmasının ardından, "Takım arkadaşlarım sayesinde zirvedeyim, tek başıma bunu yapamazdım. Lyon maçı çok önemli bir maç ve tekrarı yok! Bu yüzden buraya, kulübüme odaklandım. Yaz aylarına kadar tek düşüncem bu." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 47 maçta FCSB'nin kalesini korudu. Tarnovanu, bu maçların 19'unda kalesinde gole izin vermedi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rumen file bekçisinin kulübü FCSB ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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