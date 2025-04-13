Stefan Savic: "Yavaş yavaş ayak uyduruyoruz"

Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Stefan Savic, Rizespor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefan Savic: 'Yavaş yavaş ayak uyduruyoruz'
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13 Nisan 2025 21:47

Trabzonspor'un Karadağlı savunmacısı Stefan Savic, sahalarında Rizespor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 34 yaşındaki oyuncu, "Takımımızın gösterdiği duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutluyum. Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye çalışıyoruz. Bizim adımıza kazanmak önemliydi, bunu da başardık." dedi.

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