30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-168'
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-073'
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-0DA
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
0-01'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Stanimir Stoilov'dan saha zeminine eleştiri!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor galibiyeti sonrası saha zeminini eleştirdi.

calendar 30 Kasım 2025 20:12
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Stanimir Stoilov'dan saha zeminine eleştiri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hesap.com Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bulgar teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Karşılaşmada iki takımın da duran toplardan goller bulduğuna dikkati çeken Stoilov, "Bizim adımıza önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Bence ilk 65 dakikaya baktığımızda belki de deplasmanda en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ortasına kadar çok iyiydik. Savunma anlamında normalde duran toplarda iyiyiz ama bugün gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Duran toplardan gol atmaya da devam etmeliyiz. Aynı zamanda son bölümde kontrataklar yakaladık. Bunları maalesef değerlendiremedik. Antalyaspor maçı çevirmek için elinden geleni yaptı, iyi bir takım. Bugün maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

SAHA ZEMİNİNE ELEŞTİRİ


Son olarak Stoilov, "sahanın kötü olduğunu ve ciddi sakatlıklara yol açabileceğini" sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Beşiktaş 14 7 3 4 23 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 25 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.