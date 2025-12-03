Stanimir Stoilov: 'Bu sonuç bizim için utanç'

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 yenilerek elenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, utanç verici bir sonuç aldıklarını söyledi.



"BİZİM İÇİN UTANÇ"



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok." ifadelerini kullandı



