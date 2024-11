Stanimir Stoilov: 'Beşiktaş'ın zaafını biliyorduk'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada "Bizim adımıza önemli bir galibiyet. Buraya futbol oynamaya, kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya geldik. Çılgınca söyleyebileceğimiz hücum futbolu için geldik. Bunu başarılı şekilde sahaya yansıttık, mutluyuz. İki gol yedik. İlk golde fırsat kaçırdık, sonra kontratak golü yedik hatalarımızla. Kontrolü alıp 2-2 yaptık. Önde baskı yaptık. Maçın sonunda Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN DURAN TOP ZAAFI VAR"



Beşiktaş'ın zaaflarına değinen tecrübeli teknik adam, "Ben kendi takımı daha iyi oynasın diye çalışan bir teknik adamım. Rakibin kuvvetli yanlarını da kapatmaya çalıştık. Ben her zaman oyuncularımın kendilerini geliştirmesi gerektiğini söylüyorum. Ligin yeni ve en genç takımıyız. Gelişmemiz gerekiyor. Kendi futbolumuzu yansıtmamızı, bunu yaparsak galip gelebileceğimizi oyunculara söylüyorum. Önemli olan rakip değil, bunu hep söylüyorum. Rakibin dezavantajları üzerine de çalışıyoruz elbette. Duran toplara çalıştık, çünkü Beşiktaş duran toplardan gol yiyorduk. Maçta da buradan goller bulduk." diye konuştu.



'KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'



Kariyerinde genel olarak 4'lü savunmayı tercih ettiğini ancak Göztepe'de 3'lü savunma kullandıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Ben kariyerimde genelde 4'lü oynadım. Çok az 3'lü savunma ile çıktım. Ama Göztepe'de takım buna alışıktı. Transferlerde buna özgü yapılmıştı. Oyun tarzında bazı değişiklikler yaptık. Geride 3'e 3 karşılaşıyoruz ve bu bize avantaj veriyor. Orta alanda da daha fazla oyuncuyla bulunuyoruz. Biz önde baskı yapan agresif bir takımız. Bunu yaptığımız zaman defans oyuncularımız bire bir kalabiliyor. Faul yapabiliyorlar. Bu da oyunun bir parçası. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. 22 yaşından büyük oyuncumuz yok. Bu oyuncular kendilerini göstermek istiyorlar. Kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Böyle galibiyetlerden sonra takımda rehavet olabiliyor. Bunu önlemeli ve yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



'AVRUPA HEDEFİNİ BEN KOYDUM, OYUNNCULARIM DA BU HEDEFİ TAKİP EDİYOR



Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu belirten Stoilov, "Yüksek hedefi ben koydum. Oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyisini vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben hedeflerimi hep en yükseğe koyarım. Bazen imkansız gözükse bile takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de iyi takımlar var. Biz 2 farkla öne geçtiğimiz maçlarda kaybettik. Biz iyi oynar ve kendi oyunumuzu sergilersek Avrupa hedefi uzak değil. Bir maç kazanır bir maç kaybedersek bu hedeften uzaklaşırız. Genç oyuncularda zaman zaman rehavet olabiliyor. Biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız. Takımı ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacağız" dedi.



'TAKTİKSEL DİSİPLİNİ SAĞLADIĞINIZ ZAMAN HER SKORU ÇEVİREBİLİRSİNİZ'



Skorun 2-0'a gelmesinin ardından dönebileceklerine ihtimal verip vermediğiyle ilgili gelen soru üzerine Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu akşam güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar statları doldurdukları zaman güzel oluyor. Tizim stadımız her maç doluyor ve bu bize inanılmaz destek veriyor. 2-0 olunca bazı şeyler gerçekçi gözükmeyebiliyor. 3-0, 4-0'a gitme tehlikesi var. Ama ben takımıma güveniyordum. Biz bunu başardık. Taktiksel disiplini sağladığınız zaman her skoru çevirebilirsiniz. Bugün bunu yaptığımız için çok mutluyuz."