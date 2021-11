Sporting Lizbon - Beşiktaş: 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Sporting Lizbon - Beşiktaş karşılaşmasını Exxen Spor canlı yayınlayacak.Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.Adan, Feddal, Coates, Inacio, Matheus Reis, Palhinha, Matheus Nunes, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.BeşiktaşErsin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Souza, Mehmet Topal, Ghezzal, Kenan, LarinUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak.Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 227 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 96 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 48. mücadelesini yapacak.Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 47 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 25 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.Bu ülke takımlarına 8 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Portekiz temsilcilerine 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü.Beşiktaş, Sporting Lizbon ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup oldu.Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 9 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 24 gol gördü.Beşiktaş, deplasmandaki son 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.Siyah-beyazlı ekip, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 114. kez deplasman mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 113 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 65 müsabakada ise yenildi.