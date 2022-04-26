Spor Toto Süper Lig'de görünüm

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. TRABZONSPOR 34 22 10 2 63 29 34 76 2. FENERBAHÇE 34 19 8 7 64 35 29 65 3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 19 7 8 59 38 21 64 4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 34 17 6 11 49 32 17 57 5. ADANA DEMİRSPOR 34 14 10 10 50 40 10 52 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 59 56 3 52 7. BEŞİKTAŞ 34 13 12 9 49 44 5 51 8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 14 9 11 44 40 4 51 9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 14 8 12 42 49 -7 50 10. ATAKAŞ HATAYSPOR 34 14 7 13 50 54 -4 49 11. KASIMPAŞA 34 13 8 13 56 47 9 47 12. GALATASARAY 34 13 8 13 45 47 -2 47 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 11 12 11 44 43 1 45 14. YUKATEL KAYSERİSPOR 34 11 10 13 47 55 -8 43 15. GAZİANTEP FK 34 11 9 14 43 49 -6 42 16. GZT GİRESUNSPOR 34 11 7 16 36 41 -5 40 17. ALTAY 34 8 6 20 34 50 -16 30 18. ÇAYKUR RİZESPOR 34 8 6 20 33 65 -32 30 19. GÖZTEPE 34 7 7 20 38 58 -20 28 20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 34 5 5 24 25 58 -33 20

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.Ligde 34. haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'yı, Demir Grup Sivasspor ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, son haftaların formda rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sivasspor ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.Ligde 4 maçlık kazanamama serisini Adana Demirspor'u 3-1 yenerek sonlandıran lider Trabzonspor, puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip, kalan 4 maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ciddi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.Haftayı Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alarak kapatan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor ile Galatasaray'a yenilen Altay, 30'ar puanda kaldı ve ligde kalma ümitlerini zora soktu.Süper Lig'de 34. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6Gaziantep FK-Göztepe: 1-1VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-3Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3Altay-Galatasaray: 0-1Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0Beşiktaş-Kasımpaşa: 0-3Ligde geride kalan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Gelecek haftanın programıSpor Toto Süper Lig'de 35. haftanın müsabaka programı şöyle:20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)