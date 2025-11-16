16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Spor Toto, Gebze Belediyespor'u altın sette geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.

calendar 16 Kasım 2025 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Spor Toto, Gebze Belediyespor'u altın sette geçti!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden

Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Doğan Karakoç, Melih Sıratça)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)

Setler: 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11

Süre: 134 dakika

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
