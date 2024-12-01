Somaspor'da 3'te 3 sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen Somaspor son 3 maçını kazanıp çıkışını sürdürdü.



Teknik Direktör Erman Güraçar, takımının çok iyi çıkış yakaladığını belirterek, "Gerçek potansiyelimizi sahaya yansıtmaya başladık. 3'te 3 yapmak bize büyük moral verdi. Kazanmaya devam edeceğiz. Alt sıralarla bağımızı kopardık. Bu istikrarı sürdürüp Play-Off hattına yaklaşmak istiyoruz" dedi.

