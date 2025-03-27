Solskjaer, Galatasaray'ın zaaflarını tespit etti!

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 29 Mart Cumartesi günü oynayacağı derbi öncesi Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularına rakibin zaaflarını açıkladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, Galatasaray'ın zaaflarını tespit etti!
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27 Mart 2025 09:05
Beşiktaş'ın başında ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak olan Ole Gunnar Solskjaer, dev maçtan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor.

"SAĞ KANATTA AKSIYORLAR"

Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Galatasaray'ın sandığınızdan daha fazla zaafı var. Frankowski ve Yunus'un kullandığı sağ kanatta savunma olarak aksıyorlar. Bu kanadı etkili kullanarak fırsatlar yakalayabiliriz." dediği öğrenildi.

"ÖN ALAN PRESİNDE SORUN YAŞIYORLAR"

Solskjaer, "Rakibimiz ön alanda prese maruz kaldığında sorun yaşıyor. 1. bölgede yaptığımız baskıyla toplar kazanıp sonuca gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam oyuncularına rakibin zaafları ile ilgili yaptığı analizleri izletti ve bu maçtan 3 puanla ayrılacaklarına futbolcuları motive etti. 
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