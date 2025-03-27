Beşiktaş'ın başında ilk derbi mücadelesine Galatasaray karşısında çıkacak olan Ole Gunnar Solskjaer, dev maçtan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"SAĞ KANATTA AKSIYORLAR"
Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Galatasaray'ın sandığınızdan daha fazla zaafı var. Frankowski ve Yunus'un kullandığı sağ kanatta savunma olarak aksıyorlar. Bu kanadı etkili kullanarak fırsatlar yakalayabiliriz." dediği öğrenildi.
"ÖN ALAN PRESİNDE SORUN YAŞIYORLAR"
Solskjaer, "Rakibimiz ön alanda prese maruz kaldığında sorun yaşıyor. 1. bölgede yaptığımız baskıyla toplar kazanıp sonuca gidebiliriz." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam oyuncularına rakibin zaafları ile ilgili yaptığı analizleri izletti ve bu maçtan 3 puanla ayrılacaklarına futbolcuları motive etti.
"SAĞ KANATTA AKSIYORLAR"
Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Galatasaray'ın sandığınızdan daha fazla zaafı var. Frankowski ve Yunus'un kullandığı sağ kanatta savunma olarak aksıyorlar. Bu kanadı etkili kullanarak fırsatlar yakalayabiliriz." dediği öğrenildi.
"ÖN ALAN PRESİNDE SORUN YAŞIYORLAR"
Solskjaer, "Rakibimiz ön alanda prese maruz kaldığında sorun yaşıyor. 1. bölgede yaptığımız baskıyla toplar kazanıp sonuca gidebiliriz." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam oyuncularına rakibin zaafları ile ilgili yaptığı analizleri izletti ve bu maçtan 3 puanla ayrılacaklarına futbolcuları motive etti.