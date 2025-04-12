Solskjaer'den üçlü savunma planı!

Başakşehir maçı öncesi Ole Gunnar Solskjaer, üçlü savunma ve Onur Bulut hamlesi arasında karar vermeye çalışıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den üçlü savunma planı!
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12 Nisan 2025 09:37

Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, kritik Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşıyor. 

Siyah-beyazlılarda, Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart cezalısı durumundayken Emirhan Topçu adalesinden sakatlık yaşadı. Necip Uysal henüz hazır değilken, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Felix Uduokhai'nin ise sakatlıklarından dolayı dönmeleri uzun sürecek.

Beşiktaş'ta Paulista stoper olarak kalan tek sağlıklı oyuncu. Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 2 plan üzerinde duruyor.

ONUR DA STOPERDE OLABİLİR

İlk plan 3'lü savunma... Norveçli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısındaki gibi Svensson, Paulista ve Masuaku'dan oluşan üçlü savunma oynama ihtimali yüksek.

Diğer seçenek ise Onur Bulut'un sağ stoperde Paulista'nın yanına geçmesi üzerine oldu. Ancak Svensson'un sakatlığında bile Onur'a asıl bölgesi sağ bekte görev verilmeyerek Tayyip Talha oynatılmıştı. 

 
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