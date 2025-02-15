Solskjaer'den Trabzonspor'a Bilbao planı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de çıkacağı ilk büyük maçta Athletic Bilbao mücadelesinin zafer planıyla sahada olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Trabzonspor'a Bilbao planı
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15 Şubat 2025 11:09
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Norveçli deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarının önündeki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken Beşiktaş, zor mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

KAZANIP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Solskjaer, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Trendyol Süper Lig'de çıkacağı ilk büyük maçtan zaferle ayrılıp, Sivasspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından üst sıralara tırmanışını bu maçta alacağı galibiytle sürdürmeyi planlıyor.

SAHADA İSTEKLİ, DİNAMİK BEŞİKTAŞ!

Norveçli antrneör, Athletic Bilbao maçında olduğu gibi istekli, dinamik, coşkulu bir oyunla Trabzonspor'u devirmek istiyor. 


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