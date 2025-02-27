Solskjaer: 'Büyük takım böyle olur'

Ole Gunnar Solskjaer geldiğinden bu yana Beşiktaş'taki değişim siyahla beyaz kadar fark edilecek seviyede. Öncelikle mücadele gücünü sağlayan, kadroya göre sistem belirleyen, topu daha seri kullanan bir takım ortaya çıkaran Norveçli teknik adamın yeni bir hedefi daha var.
Başarılı teknik adam, oyuncularından skora göre reaksiyonu en iyi şekilde vermesini istiyor. Özellikle skor üstünlüğünde sergilenecek futbol, Solskjaer için öncelikli durumda.
Futbolcularından öne geçtiğinde de oyuna hükmetmesini isteyen Norveçli teknik adam, "Son üç maçta da skorda önde olduğunuzda temponuz düştü. Skoru korumak vitesi düşürmek anlamına gelmiyor. Eğer öndeyken tempomuz azalırsa farkı artıracak pozisyon bulma şansımız azalır" dedi.
Ole Gunnar Solskjaer'in, büyük takım refleksinde büyük önem taşıdığını söylediği bu durum için yardımcısı Erlieng Moe'dan özel çalışma hazırlamasını istediği öğrenildi.
Başarılı teknik adam, oyuncularından skora göre reaksiyonu en iyi şekilde vermesini istiyor. Özellikle skor üstünlüğünde sergilenecek futbol, Solskjaer için öncelikli durumda.
Futbolcularından öne geçtiğinde de oyuna hükmetmesini isteyen Norveçli teknik adam, "Son üç maçta da skorda önde olduğunuzda temponuz düştü. Skoru korumak vitesi düşürmek anlamına gelmiyor. Eğer öndeyken tempomuz azalırsa farkı artıracak pozisyon bulma şansımız azalır" dedi.
Ole Gunnar Solskjaer'in, büyük takım refleksinde büyük önem taşıdığını söylediği bu durum için yardımcısı Erlieng Moe'dan özel çalışma hazırlamasını istediği öğrenildi.
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