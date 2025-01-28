Solskjaer: 'Başkanım, acil 2 transfer!'

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki kötü performansı Ole Gunnar Solskjaer'i harekete geçirdi.
Ole Gunnar Solskjaer'in ilk mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği maçta futboluyla büyük alkış toplayan Beşiktaş, ikinci maçta ise Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Gönderilmesi planlanan Jean Onana ve Cher Ndour'un yerine iki takviye istediği, Alex Oxlade-Chamberlain'in ayrılması halinde bir transfer daha yapılacağı belirtildi.
Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın transfer konusunda sürekli iletişim halinde oldukları öğrenildi. Norveçli hoca, transferler için Başkan Adalı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.
CHAMBERLAIN SORU İŞARETİ
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen İngiliz yıldız, Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği şansı iyi kullanamadı. Beşiktaş, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde bir yabancı takviyesi daha yapacak.
Ole Gunnar Solskjaer'in ilk mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği maçta futboluyla büyük alkış toplayan Beşiktaş, ikinci maçta ise Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Gönderilmesi planlanan Jean Onana ve Cher Ndour'un yerine iki takviye istediği, Alex Oxlade-Chamberlain'in ayrılması halinde bir transfer daha yapılacağı belirtildi.
Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın transfer konusunda sürekli iletişim halinde oldukları öğrenildi. Norveçli hoca, transferler için Başkan Adalı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.
CHAMBERLAIN SORU İŞARETİ
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen İngiliz yıldız, Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği şansı iyi kullanamadı. Beşiktaş, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde bir yabancı takviyesi daha yapacak.