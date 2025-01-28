Solskjaer: "Başkanım, acil 2 transfer!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başkan Serdal Adalı'dan acilen 2 takviye istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Solskjaer: 'Başkanım, acil 2 transfer!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2025 10:20
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki kötü performansı Ole Gunnar Solskjaer'i harekete geçirdi.

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği maçta futboluyla büyük alkış toplayan Beşiktaş, ikinci maçta ise Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Gönderilmesi planlanan Jean Onana ve Cher Ndour'un yerine iki takviye istediği, Alex Oxlade-Chamberlain'in ayrılması halinde bir transfer daha yapılacağı belirtildi.

Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın transfer konusunda sürekli iletişim halinde oldukları öğrenildi. Norveçli hoca, transferler için Başkan Adalı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.

CHAMBERLAIN SORU İŞARETİ

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen İngiliz yıldız, Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği şansı iyi kullanamadı. Beşiktaş, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde bir yabancı takviyesi daha yapacak.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery