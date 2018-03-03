Sofiane Feghouli: ''Her maçımız final''

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.Sofiane Feghouli yaptığı açıklamada, şampiyonluk konusunda da hedeflerini anlattı.''Sonuçtan ve oynadığımız oyundan dolayı çok çok mutluyuz. Rakibimizin durumunu bilerek, saygı göstererek geldik. Maçı çok ciddiye aldık. Hedefimiz maça iyi, agresif girmekti. Bunu da başardık. Son dakikaya kadar da bunu devam ettirdik, galibiyet geldi.''''Benim hedefim elimden gelenin maksimumunu takımıma verebilmek. Sadece benim değil, soyunma odasında herkesin hedefi sezon sonunda şampiyon olabilmek. Her maç bizim için final. Tek hedefimiz var, o da sezonu şampiyon bitirmek.''