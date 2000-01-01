Smith: "LeBron'un 2016'da o dedikleri, beni derinden vurdu"

Serbest oyuncu J.R. Smith, LeBron James'in Cleveland Cavaliers 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'a karşı 3-1 geriye düştüğünde, takıma verdiği mesajdan bahsetti.



2016 Finalleri'nde, LeBron ve Cavaliers, 73-9'luk Warriors'a karşı 3-1'lik seri farkından dönerek, takıma ilk şampiyonluğunu kazandırmış ve tarihe geçmişlerdi.



Cavs, evinde 4. maçı kaybettikten sonra, LeBron, arkadaşlarına ekibin tekrar kaybetmeyeceğini söylemişti. Bu tarihi ekibin bir parçası olan Smith, Bleacher Report'a LeBron'un mesajından bahsetti:



"Onu söylediğinde, derinden hissetmiştim. 'İşleri bitti' dedi, 'Onları hakladık', 'Yüzlerine bakınca görebiliyorsunuz.' Ve onunla arada 'açık tenli' siyahilerin muhabbetini yapıyorduk. Ve Golden State de açık tenlilerin takımıydı. 'Baksana abi hallerine' dedi, 'Açık tenli işi bu' dedi, 'Bu kavgaya girmek istemiyorlar, bizimle burada bulunmak istemiyorlar'. Deliceydi. Çok da iyi takımdılar. Fenaydılar."



LeBron ve Kyrie Irving'in harika performanslarıyla Cavs, serideki beşinci, altıncı ve yedinci maçları kazanarak, takım tarihindeki ilk şampiyonluğuna erişmişti. Smith, bu maçlarda %35 üçlük isabetiyle oynayarak, 12.0 sayı da ortalama yakalamıştı.



James, seride maç başına 29.7 sayı, 11.3 ribaunt ve 8.9 asist ortalamalarla oynayarak, kariyerinin üçüncü Finaller MVP'sini kazanmıştı.



