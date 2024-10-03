Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu!

Sivasspor, eski futbolcusu Abdurrahman Dereli'yi sportif direktörlük görevine getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu!
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03 Ekim 2024 17:41
Süper Lig'de uzun süre çeşitli takımlarda oynayan eski futbolcu Abdurrahman Dereli, Sivasspor'un yeni sportif direktörü oldu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, eski futbolcu Abdurrahman Dereli'yi sportif direktörlük görevine getirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kırmızı beyazlı formamızı 6 sezon boyunca terleten ve camiamızda önemli bir isim olmayı başarmış Abdurrahman Dereli, kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Abdurrahman Dereli'nin, tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için çalışacağına olan inancımız sonsuzdur. Dereli'ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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