Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk edecek

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda 7 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk edecek
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06 Ocak 2025 13:10
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında 7 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek grup aşamasına yükselmişti.

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