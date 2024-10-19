Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

Sivasspor, pazar günü saat 13.30'da evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 14:16
Son güncelleme 19 Ekim 2024 14:19
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı beyazlı ekip cumartesi günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery