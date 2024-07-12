Sivasspor, ses getirecek transfer peşinde

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, ses getirecek bir transfer üzerinde çalıştıklarını söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, ses getirecek transfer peşinde
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12 Temmuz 2024 12:26
Sivasspor kamp ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, yaptığı açıklamada büyük bir transfer müjdesi verdi ve önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Karagöl, şu ifadelerle konuştu: "Bir oyuncuyla transfer görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Ses getirecek bir isim üzerinde çalışıyoruz. Bu transferin Sivasspor camiasında büyük yankı uyandırmasını bekliyoruz."

Ayrıca Karagöl, geçen sezon Fatih Karagümrük'te oynayan ve bonservisi Al Ahli'de bulunan Markao için de kulübüne teklif yazısı gönderdiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz netleşen bir şey olmadığını ekledi.

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