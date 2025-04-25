Sivasspor, kötü gidişe son vermek istiyor

Sivasspor, Süper Lig'de cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor, kötü gidişe son vermek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 12:46
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.