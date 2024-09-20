Sivasspor, Konyaspor'a konuk

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sivasspor, Konyaspor'a konuk
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20 Eylül 2024 14:21
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Sivasspor, bugün Konya'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

SİVASSPOR PERFORMANSI

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK!

Kırmızı-beyazlı ekipte, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

 
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