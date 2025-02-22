Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada ilk golü Sivasspor, 8. dakikada Emrah Başsan ile buldu. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.



VAR SONRASI KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ



80. dakikada Sivasspor'da Uros Radakovic, kırmızı kartla oyundan atıldı. Radakovic, rakibin hücumunu eliyle kesince sarı kart gördü. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde sarı kart iptal edilerek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kartın rengi kırmızıya döndü.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.



Bu maçtan önceki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu müsabaka öncesi son iki maçını kaybeden Konyaspor'un galibiyet hasreti de 3 maça yükselmiş oldu.



25 puana ulaşan Konyaspor 14, 24 puana ulaşan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan, defans ve kaleci arasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



13. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yusuf Erdoğan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 1-1.



17. dakikada Ziya Erdal'ın pasında Efkan Bekiroğlu, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



21. dakikada Moutoussamy'nin pasında topla buluşan Charisis, ceza sahası dışından sert vurdu. Üst direğe çarpan top auta gitti.



26. dakikada defanstan seken top, Murat Paluli'nin önünde kaldı. Murat Paluli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



41. dakikada Murat Paluli'nin geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural çalım atmak isterken topu Yusuf Erdoğan'a kaptırdı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale etti, meşin yuvarlak taca çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

75. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf Erdoğan ortaladı, Muhammet Tunahan Taşçı'nın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



76. dakikada Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Dk. 46 Sonko), Ziya Erdal (Dk. 90 Turgunboev), Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 42 Pritchard), Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Emirhan Başyiğit), Simic, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke)



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Melih İbrahimoğlu (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 70 Boateng), Ndao, Prip (Dk. 70 Muhammet Tunahan Taşçı), Pedrinho (Dk. 83 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 73 Umut Nayir)



Goller: Dk. 8 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 13 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 80 Radakovic (Net Global Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Melih İbrahimoğlu Dk. 32 Ndao, Dk. 57 Pedrinho, Dk. 85 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Murat Paluli, Dk. 90 Moutoussamy (Net Global Sivasspor)







