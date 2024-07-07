Sivasspor, Erhan Erentürk ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ün sözleşmesini feshetti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile Erhan Erentürk arasındaki 26 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Erhan Erentürk'e kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



