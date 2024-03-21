Fransa Basketbol Federasyonu başkanı Jean-Pierre Siutat, ABD Milli takımına katılmayı seçen Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'i "kolay yoldan altın madalyaya ulaşmaya çalıştığı" için eleştirdi.



Embiid'in önümüzdeki 2024 Olimpiyatları'nda ABD Takımını temsil etme kararı birçok kişinin tepkisine yol açmış, özellikle Fransız basketbol yetkililerinin eleştirilerine sebep olmuştu.



Siutat, Embiid'in seçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken sözlerini esirgemedi ve bunun kendisi için Olimpiyat altınına ulaşmanın "kolay bir yolu" olduğunu öne sürdü:



"ABD Takımını onunla birlikteyken kim yenebilir? Kimse... Bu onun kolay yoldan Olimpiyat madalyasına ulaşması demek."



Siutat'ın düşüncelerini paylaşan eski NBA oyuncusu ve Fransız erkek milli takımının şu anki genel menajeri Boris Diaw, Embiid'in Fransa adına oynayacağı beklentisiyle Fransız vatandaşlığı almasına yardımcı olduklarını iddia etmiş, 76ers yıldızının Fransa formasıyla oynama ve takımla birlikte kazanma arzusunu dile getirdiğini aktarmıştı.



Ancak Embiid'in bir sözcüsü, Fransa'nın Embiid'i kendisi aktif olarak bu arayışa girmeden kovaladığını ileri sürerek bu iddiaları yalanlamıştı.





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