Sinan Vardar yazdı: Emirhan İlkhan nasıl keşfedildi?

Fotomaç yazarı Sinan Vardar köşesinde, Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'ın nasıl keşfedildiğine değindi.

, Fotoğraf; AA
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Sinan Vardar yazdı: Emirhan İlkhan nasıl keşfedildi?
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16 Ocak 2022 16:29
Emirhan İlkhan
Emirhan İlkhan
Beşiktaş
Sinan Vardar, Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'ın nasıl keşfedildiğini Fotomaç'taki köşe yazısında anlattı.

İşte Vardar'ın yazısı...

2004 yılında Beşiktaş'ta yönetici olarak göreve geldiğimde futbol bilgisine çok güvendiğim Ufuk Pak hocamızla birlikte altyapıda önemli adımlar atmaya çalıştık. O dönem sayısı sadece 4 olan BJK futbol okullarını 120'ye çıkardık. Dört bir yana yayılan futbol okullarının meyvelerini vermeye başlaması beni gururlandırıyor. Son maçlarda oynadığı futbolla Beşiktaşlıların gönlünü fetheden Emirhan İlkhan da BJK Futbol Okulu ürünü. Beşiktaş'ın isimsiz kahramanı Ufuk Pak, Emirhan'ın nasıl keşfedildiğini şu sözlerle anlattı; "Emirhan İlkhan, BJK Futbol Okullarının başında bulunduğum süreçte, öz kaynağımıza kazandırdığımız sayısız oyunculardan birisi... BJK Yenibosna Futbol Okulu sorumluları Türker ve Sezer Hocalar, bu çocuğu çok küçük yaşta bana gösterip altyapımız için tavsiye ettiler...Gerçekten çok yetenekliydi ve tam bir Beşiktaş sevdalısıydı... Hemen grup hocaları onu 2 yaş büyük gruba aldılar...Emirhan ve onlarca oyuncu özel düzenlediğimiz eğitim programlarına tabii oldular..." Türk Futbolunu 35 yaş üstü yabancı çöplüğü yapanlara inat, yaşasın altyapı, helal olsun zor şartlarda görevlerini icra eden hocalarımıza... 

 

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