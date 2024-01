Sinan Boztepe, Sagiv Jehezkel olayının perde arkasını anlattı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in davranışının kabul edilemez olduğunu ve planlı bir eylem olduğunu ifade etti.



Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında gerçekleşen karşılaşmada, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, attığı golün ardından bileğinde yazılı olan, İsrail'in Filistin politikalarını destekleyen mesajı kameralara gösterdi.



Bu hareket sonrası ortaya çıkan tepkiler üzerine, önce takımdan ayrı bırakılan daha sonra ise gözaltına alınan Jehezkel, ifade vermek üzere sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.



İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Jehezkel, özel bir uçakla ülkesine döndü.



"JEHEZKEL KONUSUNDA HIZLI REAKSİYON ALDIK"



Olay ve sonrasındaki gelişmeler hakkında açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaşananları istenmeyen hadiseler olarak nitelendirdi.



Boztepe, "Maçın ardından kendi medyamızda yayınlanan görüntülerin fark edilmesi üzerine hemen kaldırıldı. Aynı gün içinde oyuncumuzdan savunma istedik ve aldık. Yönetim olarak bu konuda çok çabuk bir tepki gösterdik. Yaşanmasını hiç istemediğimiz bu olay, ne yazık ki gerçekleşti. Kendisi kadromuz için değerli ve başarılı bir oyuncuydu. Ancak o gün dile getirdiğimiz bazı ifadeler yanlış anlaşıldı. Ülkemizin duyarlılıkları söz konusu. Bu duyarlılıklara herkesin saygı göstermesi şart" şeklinde konuştu.



Jehezkel'in hareketinin bireysel bir eylem olduğunu ve kulüp olarak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Boztepe, "Şu anda konuyu hukuki sürece taşıdık. İlerleyen süreçte, gelen sonuçlar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.



"KİMSENİN HABERİ YOKTU"



Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Sagiv Jehezkel'in gözaltına alınmasını takiben yaşanan olayların her aşamasına dikkatle eğildiklerini ifade etti.



Boztepe, açıklamasına şunları ekledi:



''Nasıl ideolojik eylem olursa olsun bizim kadromuzun, şehrimizin emek veren bir oyuncusuydu. Bütün detaylarıyla, bütün teferruatlarıyla ilgilendik. Hatta ülkeden ayrılana kadarki süreçte de bütün ilgimiz üzerindeydi. Kesinlikle hiçbir arkadaşının, teknik ekipten herhangi bir kimsenin, kulüp yönetiminden hiçbir kimsenin haberinin olmadığı bir eylemdi. Hiç kimsenin haberi yok. Tamamen kendi iradesiyle yaptığı ideolojik bir eylem.''



"ŞU AN NET BİR KARAR YOK"



Kadro dışı bırakılan oyuncunun sözleşme durumunun yasal olarak incelendiğini belirten Boztepe, "FIFA, UEFA, federasyonumuz ve biz görüşme halindeyiz. Şu an net bir karar yok. Adli süreçten sonra belli olacak. Tam bilmiyorum ama bana gelen bilgiye göre ülkeye girişi de yasaklanmış olması lazım. Ya da yasaklanacak diye biliyorum" şeklinde konuştu.



"HALKIMIZ ESKİSİ GİBİ BİLİNÇSİZ DEĞİL"



Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, takımda oynayan diğer İsrailli oyuncu Safuri hakkında da bilgiler paylaştı:



''Bizim ülkemizin insanları gerçekten çok merhametli ve algıyı doğru yönetebilen insanlar. Artık eskisi gibi ülke vatandaşlarımız veya halkımız bilinçsizce davranmıyor. Safuri zaten Filistin kökenli Müslüman. İsrail pasaportu olan bir oyuncumuz. Kendisi bu takımda olmaktan mutlu. Biz de onunla olmaktan mutluyuz. Antalyaspor kulübü olarak, daha doğrusu Türkiye futbol kulüpleri olarak din, dil, ırk gibi bir ayrımımız söz konusu değil. İdeolojik ve planlanarak yapılan bir eyleme karşı tutum sergiledik. Tutumumuzun arkasındayız.''



EL GHAZI İDDİALARINA YANIT



Başkan Boztepe, Sagiv Jehezkel'in yerine Hollandalı olan ve Filistin'e destek veren paylaşım yaptığı için Mainz'da kadro dışı bırakılan Anwar El Ghazi'nin kadroya katılması için sosyal medyada kampanya başlatılmasına ilişkin de şunları söyledi:



"Burası Antalyaspor, tamamen siyaset üstü bir kurum. Asla herhangi bir siyasi durumu, pozisyonu gerçekleştirmeye, buna yönetim olarak müsaade etmeyiz. O oyuncuyu almamız demek ideolojik bir gösterge demektir. Biz futbolumuzu sergileyelim. Önümüzde kupa maçımız var. Pazar günü Konya deplasmanımız var. Bizim derdimiz ilk günde söylediğimiz gibi başarı. İdeolojik, siyasi hiçbir durumu kulübümüzün bünyesinde göstermeyiz."