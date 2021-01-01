"Simmons, sezona Philly'de başlamaya hazır" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, aksini öne süren çeşitli söylentilere rağmen sezona 76ers ile başlamaya "hazır" olabileceği iddia edildi.



Sixers yaz boyunca Avustralyalı yıldız için birkaç takas denemiş ve başarısız olmuş olsa da, ESPN'den Brian Windhorst'a göre ekipte oynamaya devam edebilir.



The Painted Lines'dan Austin Krell, Windhorst'un podcast'inin ana başlıklarından bazılarını şu şekilde tweetledi:



"Brian Windhorst, The Hoop Collective Podcast'inde şunları söyledi:



- Philly, Ben Simmons'ı takas etme modunda değil ve şu anda aktif olan herhangi bir görüşme yok.

- Simmons, sezona Philly'de başlamaya hazır."



Atlanta Hawks'a karşı playoff serisindeki hayal kırıklığı yaratan performansları nedeniyle yaz döneminin çoğunda takas bloğunda yer almış olan Simmons için şu anda herhangi bir takımla aktif bir görüşme bulunmadığı, bir süredir konuşulan bir söylentiydi.



