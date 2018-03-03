Simeone: 'Messi'yi durdurmak için bir strateji yoktur'

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Pazar günü oynanacak olan Barcelona - Atletico Madrid maçından önce açıklamalard bulundu.La Liga'da şampiyon olmanın imkansız hale geldiğini ifade eden Simeone, "Son 14 yıla baktığımız zaman Real Madrid ve Barcelona inanılmaz bir üstünlük kurmuş durumda, sadece Villarreal'in bir ikinciliği var. La Liga'da şampiyon olmak imkansız ama biz bunu başardık. Barcelona, Neymar'ın ayrılmasının ardından başka bir oyun formatına geçti ve şu ana kadar da yenilgisiz devam ediyorlar. Valverde'nin takıma olan katkısı ve başarısı yadsınamaz, biz de Pazar günü muhteşem bir sezon geçiren bir takıma karşı oynayacağız ancak maç, küçük detaylar ile çözülecek" dedi.Lionel Messi'nin kontrol edilmesi imkansız bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arjantinli teknik adam, "Lionel Messi'yi durdurmak için bir strateji yoktur, onu kontrol edemezsiniz. Maç içerisinde farklı durumları bir araya getirerek başka bir çözüm ile her zaman karşınızda durabilir" şeklinde konuştu.Aralarında 5 puan fark olan lider Barcelona ile 2. sıradaki Atletico Madrid, 27. haftada 4 Mart Pazar günü TSİ 18:15'te karşı karşıya gelecek.