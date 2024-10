NBA başkanı Adam Silver, spor bahislerinin yıllar içinde yaşadığı değişikliği desteklediği için pişman olmadığını söyledi.



Uzun zamandır spor bahislerinin yasallaştırılması ve düzenlenmesi fikrinin savunucularından olan Silver, 2014 yılında The New York Times gazetesinde 'Spor Bahislerini Yasallaştırın ve Düzenleyin' başlıklı bir köşe yazısı kaleme almıştı.



Bu yazıda Silver, spor bahislerine olan artan iştahı ve halihazırda çok sayıda yasadışı bahisin görüldüğü sektörde bir düzenleme yapılmasının önemini vurgulamıştı:



"Profesyonel sporlara bahis oynamak şu anda Nevada hariç, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunda yasadışı. Farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğuna inanıyorum."



Geçtiğimiz sezon eski Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter'ın ömür boyu men cezasıyla sonuçlanan önemli bir sorunla uğraşmasına rağmen Silver, Associated Press'e yaptığı açıklamada bu konudaki duruşunu sürdürdüğünü belirtti:



"Spor bahisleri söz konusu olduğunda, o köşe yazısını yazdığım ve yasal spor bahislerinden yana olduğum için kesinlikle pişman değilim. Zamanı geri alamayız. O zamanlar da söylediğim gibi, internetin yükselişiyle, online ve yaygın olarak spor bahisleri yapılabilmesiyle, doğrudan teknolojiyle ilgilenmezsek ve bunları yasallaştırmazsak, insanların bu bahisleri yasadışı yapmanın yollarını bulacağını kabul etmek zorunda kaldık."



ABD Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de çoğu eyalette spor bahislerini yasaklayan federal kuralı iptal etmişti.



Spor bahisleri ülkenin çoğunda norm haline geldi ve yaklaşık 40 ABD eyaleti, bir şekilde sporlara bahis oynayabiliyor. American Gaming Association'a göre, 2023 yılında spor bahisleri gelirleri bir önceki yıla göre %44,5 artışla 10,9 milyar dolara ulaşmış durumda.