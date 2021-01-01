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Shaq'tan, LeBron'a tepki: "40 milyon kişi işten çıkarılmış..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'in yoğun takvimiyle ilgili şikayetlerine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA'in yoğun takvimiyle ilgili şikayetlerine tepki gösterdi.

NBA'in bu yılki takvimi sıcak bir tartışma konusuydu. Sakatlıkların yoğunluğu nedeniyle, NBA dünyasındaki birçok kişi maç sayısının azaltılıp sezonlar arasının daha kısa sürdüğü takvimin hatalı olduğunu öne sürmüştü.

Bu konu hakkında yorum yapanlardan biri de, sporcuların sağlığı konusunda endişelenen ve bunu oyuncuların daha az dinlenmesine bağlayan LeBron'du. James ayrıca işin ticari yönünü de anladığını belirtmişti.

Shaq, sporculara halen büyük miktarlarda para ödendiği ve birçok sıradan vatandaş işten çıkarıldığı için, şikayet edemeyeceğini söyleyerek, LeBron'a şöyle yanıt verdi:

"40 milyon kişinin işten çıkarıldığı ve benim 200 milyon dolar kazandığım bir dünyada yaşıyorsak, benden şikayet falan göremezsiniz. Arka arkaya üç gece bile oynardım.

Kimsenin söylediklerine laf atmıyorum ama şahsen benim bu konuda şikayetim veya mazeretim olmaz. Çünkü gerçek insanlar canları çıkana kadar çalışırken, bizim tek yapmamız gereken günde iki saat antrenman yaptıktan sonra, iki saat de maçta oynamak ve çok para kazanmak. Yani benim düşünce şeklim biraz farklı."


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