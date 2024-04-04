NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, David Robinson yüzünden oynayamadığı için 1996 Olimpiyatları'nda kazanmış olduğu altın madalyayı arabanın camından dışarı attığını söyledi.



Yakın zamanda 'The BIG Podcast'te konuşan O'Neal, Final maçında Robinson'ın arkasında hiç süre alamadığı için yaşadığı hayal kırıklığıyla altın madalyasını arabanın camından dışarı attığı zamanı anlattı:



"Altın madalya maçında koç Lenny Wilkens bana: 'Bu muhtemelen David Robinson'ın son maçı. Bu yüzden daha fazla dakika alacak.' demişti. Ama beni hiç oynatmamıştı. O kadar sinirlenmiştim ki altın madalyamı otoyolda giderken arabanın camından dışarı atmıştım."



O yaz Robinson, ABD Takımı'ndaki son maçını oynamıştı ve o sene ekip altın madalyayı kazanmayı başarmış olsa da, O'Neal bu başarıda istediği katkıyı ortaya koyamadığını düşünerek hayal kırıklığı yaşamıştı.



Güçlerinin zirvesinde olduğu dönemde Amiral lakaplı Robinson, maç başına 21,1 sayı, 10,6 ribaund ve 1,7 blok kariyer ortalamalarına sahipti.





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