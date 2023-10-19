NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks'in 2023-24 sezonunda NBA şampiyonluğunu kazanacağını düşündüğünü belirtti.



Her ne kadar Mavericks ekibi geçtiğimiz sezon playofflara katılamamasıyla 2023-24 sezonu öncesi pek çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş olsa da, Los Angeles Lakers efsanesi bu kişilerden biri olmamayı tercih etti.



NBA 2K tarafından gerçekleştirilen hızlı bir soru-cevap segmentinde Shaq'a, önümüzdeki sezon şampiyonluğu kimin kazanacağına inandığı soruldu ve efsane oyuncu Mavericks yanıtını verdi.



Ek olarak, O'Neal'ın şampiyonluk takımı dışındaki tahminleri arasında, San Anotnio Spurs'ün 1 numaradan draft ettiği Victor Wembanyama'nın Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağı da yer aldı.



Ayrıca O'Neal, Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'ı En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'i ise kariyerindeki üçüncü En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün muhtemel sahibi olarak öngördü.



