NBA efsanesi Shaquille O'Neal, uluslararası oyunculardan oluşan bir takımın ABD'li oyunculardan oluşan takımı yenebileceğini söyledi.



Uluslararası oyuncuların son yıllarda NBA'i domine etmeye başlamasıyla, ABD karması ile Dünya karması arasında düzenlenebilecek bir karşılaşma hakkında çıkan pek çok spekülasyon üzerine, O'Neal 'Inside The NBA' programında Dünya karmasının bu karşılaşmayı kazanacağını düşündüğünü açıkladı.



Dünya karmasında ilk beşte Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ve Joel Embiid olacağı öngörülürken, benchte ise Rudy Gobert, Jamal Murray, Pascal Siakam, Domantas Sabonis, Lauri Markkanen, Joe Ingles ve Buddy Hield yer aldı.



ABD karmasında ise ilk beşte Stephen Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant, LeBron James ve Anthony Davis yer alırken, benchte Damian Lillard, Kyrie Irving, Devin Booker, Kawhi Leonard, Paul George, Jaylen Brown ve Zion Williamson'a yer verildi.



Shaq, bu hayali karşılaşma ile ilgili, "Jokic'i kim savunacak? Giannis'i kim savunacak? Embiid'i kim tutacak? Benim iki savunmacım var; sizde kim var? Onlara fiziğimizle üstünlük kurarız, alanı daraltırız, içeri girip dışarı pas atmaya zorlarız, üstelik şut da sokmaları gerekecek. Ayrıca Luka'yı kim tutacak?" şeklinde konuştu.





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