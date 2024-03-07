NBA'in efsane oyuncusu Shaquille O'Neal, günümüz NBA'inde maç başına ortalama 60 sayı atabileceğini ve yıllık 300 milyon dolar maaş talep edebileceğini iddia etti.



O'Neal mevcut dönemde maç başına 60 sayı ortalaması elde edeceğine dair cesur bir iddiayla ortalığı karıştırırken, bununla yetinmeyen Los Angeles Lakers efsanesi, ayrıca vergiden muaf olarak yıllık 300 milyon dolarlık maaş talebinde bulunabileceğini ileri sürdü:



"Bugün oynasam, bu ligde 60 sayı ortalama yakalardım. Rahat. 60 sayı. İnanın bana. Ve bana vergiden muaf olarak yılda 300 milyon ödemek zorunda kalırlardı."



2,16m boyu ve 135 kilogramın üzerindeki ağırlığıyla NBA tarihinde eşi benzeri olmayan bir fiziğe sahip olan Shaq, dört NBA şampiyonluğuna ulaştığı kariyerinde savunma oyuncuları için kabus niteliğinde bir eşleşme olarak görülüyordu.





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