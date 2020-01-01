Shaq anlattı: "NBA bubble'ından nasıl kaçardım?"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, şaka yollu olarak NBA bubble'ından nasıl kaçabileceğini anlattı.



Başka bir NBA efsanesi Kevin Garnett, geçtiğimiz haftalarda NBA'in geçmişte bubble gibi bir ortamı kurmasının hiçbir yolu olmadığını belirtmiş, sebebinin ise oyuncuların çıplak dolaşacağını ve rakiplerini gördüklerinde büyük olasılıkla lobide kavga çıkma ihtimali olduğunu iddia etmişti.



Shaq da KG ile aynı fikirdeydi ve Jimmy Kimmel'in programında, eğer şu anda NBA'de oynuyor olsaydı, bubble'dan nasıl kurtulacağını şu şekilde açıkladı:



"Bekar olmam kaydıyla mı? Yapacağım şey, paranın bir kısmını, bir üniforma almak için hizmetçilere dağıtmak olurdu. Üniformayı aldığımda gece geç saatlerde dışarı çıkardım ve Disney alanı dışındaki parmaklıklara yönelirdim. Kerpeteni alırdım ve geçebileceğim kadar kesip, hizmetçi elbisesini de kenara atardım."



