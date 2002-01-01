Shaq: "2002 NBA Finalleri, sıkıcıydı..."

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, 2002 NBA Finallerinde New Jersey Nets'e karşı oynamanın "sıkıcı" olduğunu söyledi.



Kariyerinde dört kez NBA şampiyonluğu kazanmış olan Shaq'ın durdurulamazlık seviyesi, bir dönem rakiplerinin kendisine karşı hiçbir şey yapamamasından ötürü, "sıkıcı" bir noktaya gelmişti.



O'Neal'a göre bu dönemlerden biri, New Jersey Nets'e karşı oynanan 2002 Finalleri'ydi ve bu seride, o dönem Shaq'ı savunma görevi, Nets ekibinin pivotu Todd McCollough'a verilmişti.



Shaq, Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'ın sunduğu "Scoop B" Radio'da seriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Sıkıcıydı. Hatta Jersey'de oynadığımıza sinirlenmiştim. Todd McCollough beni memleketim Jersey'de, büyükannem ve büyükbabam izlerken mi durduracakmış? Yok öyle bir şey... Bırakın bu işleri..."



Shaq, Lakers'ın Nets'i süpürdüğü 2002 serisinde 36.3 sayı, 12.3 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları tutturarak, kariyerindeki üçüncü Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



