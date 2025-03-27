Shane Larkin: "Kazanmak harika hissettiriyor"

Anadolu Efes'in Euroleague'de Baskonia'yı 92-76 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Shane Larkin: 'Kazanmak harika hissettiriyor'
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27 Mart 2025 00:57
Anadolu Efes'in Euroleague'de konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup etti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Efes'te karşılaşmanın ardından Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK HARİKA HİSSETTİRİYOR"

Maçı değerlendiren Larkin, "Kazanmak harika hissettiriyor. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, şu ana dek böyle bir galibiyet serisi yakalayamamıştık. Dolayısıyla sezonun en kritik anında ritim bulmak ve doğru takım kimyasını yakalamak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.
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