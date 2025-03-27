Dallas Mavericks'in All-Star guardı Kyrie Irving, sol dizindeki ön çapraz bağ (ACL) yırtığını onarmak için Çarşamba günü başarılı bir ameliyat geçirdi.



ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, ameliyat New York'taki Hospital for Special Surgery hastanesinde Dr. Riley J. Williams tarafından gerçekleştirildi. Pazartesi günü oynanan maçta yaşanan sakatlık sonrası operasyon geçiren Irving, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Mavericks, yıldız oyuncusunu kaybettikten sonra zor bir süreçten geçiyor. 35 galibiyet 38 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 11. sıraya kadar gerileyen Dallas ekibi, Irving'in eksikliğini fazlasıyla hissetti. Irving, sakatlık öncesinde maç başına 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla takımına önemli katkı sağlıyordu.



Sezon başında Irving'in 2025-26 sezonu için 43.96 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu piyasasına çıkması bekleniyordu. Ancak sakatlığı sonrası oyuncunun iki seçeneği bulunuyor: ya sözleşmesinin son yılındaki opsiyonunu kullanarak Dallas ile dört yıllık 266.7 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yapacak ya da opsiyonu reddedip beş yıllık 313.9 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalayacak.



Irving, 2023 takas döneminde Mavericks'e katılmış ve ardından üç yıllık 126 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak son sakatlığı, hem takım içindeki geleceğini hem de iyileşme sürecini belirsiz hale getirdi.



Dallas Mavericks, yıldız oyun kurucusu olmadan sezonun geri kalanını sürdürmeye çalışırken, Irving ise rehabilitasyon sürecine ve gelecekteki kariyer planlarına odaklanacak.



