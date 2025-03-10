Sevilla, Real Sociedad'ı tek golle geçti!

LaLiga'nın 27. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla, Real Sociedad'ı tek golle geçti!
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10 Mart 2025 00:55
LaLiga'nın 27. haftasında Sevilla ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan maçta Sevilla, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 46. dakikada Chidera Ejuke'den geldi.

4 MAÇLIK SERİ

Bu sonuçla birlikte Sevilla, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Real Sociedad ise ligde son 8 maçtaki 6. yenilgisini aldı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Sevilla, Real Sociedad karşısında galip gelerek puanını 36'ya çıkarttı ve 10. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına konuk olacak Real Sociedad ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor.


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