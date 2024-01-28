La Liga 22. hafta karşılaşmasında Sevila evinde konuk ettiği Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.



Sevila'nın golünü 24. dakikada Isaac Romero, Osasuna'nın golünü ise 55. dakikada Ante Budimir kaydetti.



Sevila'da, Suso 86. dakikada VAR uyarısıyla birlikte doğrudan kırmızı kart gördü.



Sevila bu beraberlikle 17 puana çıkarken, Osasuna ise puanını 26'ya yükseltti.



Sevila bir sonraki karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanına giderken, Osasuna da Barcelona deplasmanına gidecek.



