Sevila sahasında 1 puana razı oldu

İspanya La Liga karşılaşmasında Sevila sahasında ağırladığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevila sahasında 1 puana razı oldu
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28 Ocak 2024 22:26
La Liga 22. hafta karşılaşmasında Sevila evinde konuk ettiği Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Sevila'nın golünü 24. dakikada Isaac Romero, Osasuna'nın golünü ise 55. dakikada Ante Budimir kaydetti.

Sevila'da, Suso 86. dakikada VAR uyarısıyla birlikte doğrudan kırmızı kart gördü.

Sevila bu beraberlikle 17 puana çıkarken, Osasuna ise puanını 26'ya yükseltti.

Sevila bir sonraki karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanına giderken, Osasuna da Barcelona deplasmanına gidecek.

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